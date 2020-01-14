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توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

الحياة السياسية

نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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وكالات - الدويني فولي

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كشف نجيب ساويرس رجل الأعمال ورئيس شركة أوراسكوم للاستثمار، عن توقعاته في العام الجديد 2020 بشأن سوق العقارات والذهب. 

وقال ساويرس لـ"العربية"، إنه يتوقع استقرار سوق الذهب في العام الحالي علي الرغم من تأخر صدور قانون التعدين الذي يعطل فرص التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر. 

كما توقع رجل الأعمال، استمرار الطلب على سوق العقارات، مؤكدًا أن الشركات لا تزال تتجنب الاستثمار في العقارات المتوسطة والمنخفضة السعر، رغم وجود طلب كبير على هذه الشريحة من العقارات.

وكشف ساويرس، عن أن استثمارات "أورا كابيتال" العقارية تتجاوز 5 مليارات دولار حاليًا على أقل تقدير.
وقال ساويرس إن المعروض بسوق العقارات يغطي 10% فقط من الطلب، وهناك طلب كبير على الوحدات منخفضة السعر ولكن لا يوجد شركات عقارية ترغب الدخول بالاستثمار في هذه الفئة لمحدودي الدخل


وأضاف أنه ولكن بالنسبة للطبقة المتوسطة والمرتفعة الطلب أعلى من المعروض.



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