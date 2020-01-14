  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:43 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

نانسي عجرم

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"

الحياة السياسية

من الحدث
من الحدث
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

الأزهر ينعى السلطان قابوس: «سلطان الحكمة»

#

«بوش» ناعيًا «قابوس»: «كان حليفًا قويًا لأمريكا»

#

أسرة «مرسي» تنعي السلطان قابوس برسالة مؤثرة

#

إقامة صلاة الغائب على «قابوس» بجميع المساجد

فيديو

عمان

الطيب

تعزية

قابوس

استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازى والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العمانى فى وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.
من جانبه شكر السلطان شيخ الأزهر الشريف، تعازيه ومواساته الصادقة في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويجنب الجميع كل مكروه.

ورافق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال زيارته كلا من الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف والدكتور نظير محمد عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر والدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر والدكتور مصطفى عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر والدكتور سلطان فيصل الرميثى الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة