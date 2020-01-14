» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"

14 يناير 2020 - 02:14 م

استقبل السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان سلطنة عمان، صباح اليوم الثلاثاء، بقصر العلم العامر، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



وأعرب فضيلة الشيخ خلال اللقاء عن خالص التعازى والمواساة لجلالته والأسرة المالكة والشعب العمانى فى وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم جلالته والأسرة المالكة والشعب العماني الصبر والسلوان.



