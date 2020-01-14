» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين

14 يناير 2020 - 02:17 م

كشف بحث جديد للدكتور أحمد أبو النصر أخصائي النباتات الطبية عن طريقة جديدة تساعد الشخص على الإقلاع عن التدخين وهي باستخدام الفلفل الأسود كل 3 ساعات فهو يعتبر كافيًا لقتل الإحساس بالحنين إلى التدخين.

وكشف الباحث عن طريقة تحضير المستحضر المنزلي من الفلفل الأسود عن طريق نصف ملعقة صغيرة ملح ونصف ملعقة صغيرة فلفل أسود وربع كوب زيت زيتون قم خلطهم جيدا ويمكن وضعها علي أي طعام كل 3 ساعات أو يمكن تناولها مباشرة وسيجد مذاقها جيد من خلال الحصول علي ملعقة صغيرة من هذا الخليط كل 3 ساعات فهو فعال جدًا للتخلص من عادة التدخين.