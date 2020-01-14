» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته

14 يناير 2020 - 02:36 م

في حادثة فريدة من نوعها، أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قراراً رسميًا، بموافقتهاعلى قرار حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان بالتخلي عن مهامهما الملكية والاستقلال عن العائلة.

وجاء القرار بعد أن اجتمعت الملكة مع كبار أفراد العائلة الملكية بمقر إقامتها الخاص في ساندرينغهام، وأعلنت الملكة إليزابيث موافقتها على تخلي حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان عن مهامهما الملكية ليعيشا حياة أكثر استقلالية، في وجود أعضاء العائلة الملكية البريطانية.

وكان الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل قد فاجآ الجميع بإعلانهما التنحي عن مهامهما في العائلية الملكية.

وعبر الحساب الرسمي لهما على "إنستجرام" أصدرا بيانا جاء فيه "بعد أشهر من التفكير والمناقشات الداخلية، اخترنا إجراء انتقال هذا العام والبدء بدور تدريجي جديد... نحن عازمون على التنازل كأعضاء رفيعي المستوى في العائلة المليكة، والعمل على الاستقلال المادي، مع دعمنا الكامل لصاحبة الجلالة الملكة".

يذكر أن الأمير هاري وميجان ميركل تزوجا في 19 مايو 2018.