» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز العاهل السعودي، اليوم الثلاثاء، أمرا ملكيا، بشأن اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.



وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا كريما بتقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1441هـ للطلاب والطالبات، لتكون بداية الاختبارات يوم الأحد 10 / 9 / 1441 هـ الموافق 3 / 5 / 2020، وبداية إجازة نهاية العام الدراسي بنهاية دوام يوم الخميس 21 / 9 / 1441 هـ الموافق 14 / 5 / 2020.