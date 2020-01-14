  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر03:44 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

أنابيب الغاز أدوات الصراع الخفى فى الشرق الأوسط

ذعر فى المنوفية إثر انفجار 20 أسطوانة بوتاجاز

نانسي عجرم

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

اليسا

إليسا تثير ضجة: "بتسمحولنا نرجع نثور"

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

" مصر مهد الحضارة".. آية قرآنية في امتحان اللغة العربية

الطائرة الأوكرانية المنكوبة

إيران تعتقل أشخاصًا لدورهم في إسقاط الطائرة الأوكرانية

البرادعي

رسالة مفاجئة من " البرادعي": يكفي هذا الأمر

الأهلى

مفاجأة.. "فيفا" يهدد لاعب الأهلى بالإيقاف 6 أشهر

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

الصفحة الأخيرة

نيشان
نيشان
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

زوجة المتهم بسرقة فيلا نانسي عجرم تصدم الجميع بهذا الأمر

#

أول عمرة على روح سارق منزل نانسي عجرم

#

ظهور وثيقة للشاب القتيل قد تغير مجرى قضية زوج نانسي عجرم

#

تسريب مكالمة يقلب قضية "نانسي عجرم"

قتل

حادث سرقة

نيشان

نانسي عجرم

فاجأ الإعلامي اللبناني، نيشان، متابعيه، على "تويتر"، بتصريحاته حول حادث السارقة الذي تعرضت له الفنانة نانسي عجرم وانتهى بمقتل السارق على يد زوجها فادي الهاشم بـ16 طلقة، قائًلا: "ماذا لو انتهى الأمر بمقتل نانسي عجرم".

وكتب "نيشان" عبر حسابه الرسمي على حسابه على "تويتر": "عمليّة سرقة انتهت بِمَقتَل نانسي عجرم وبناتها"! كيف كانت لِتَكون ردود الأفعال؟! إدانة؟ استِنكار؟ استهجان؟ تنديد؟ مضيفًا: "الأمّ والأب يحميان أطفالهما بغريزة لا تُقهَر".

وتعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل.

 لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة