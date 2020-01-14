فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد خطفها وهتك عرضها

14 يناير 2020 - 04:31 م

ألمحت الفنانة السورية الشهيرة إنجي خوري، إلى إمكانية لجؤها إلى الانتحار، بعد حادثة اختطافها في سوريا وهتك عرضها ومحاولة اغتصابها، متهمة الفنانة اللبنانية قمر والفنان آدم بالوقوف وراء اختطافها، بسبب الخلافات بينهما.

وكتب "خوري" عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :"الانتحار أسهل من الحل"، وهو ما دعى متابعيها لتحظيرها من التفكير في هذا الأمر وأن تتخطى تلك الأزمة ولا تبالي بأعدائها.

وفي تغريدة أخرى قصدت منها الفنانة "قمر" مدعية أنها أنجبت طفل لا يعرف أباه، نشرت صورتها مع شقيقها وعلقت قائلة :" خيي سامو عمري كلو بعطيك يا أغلى ما عندي بهالدنيا ?????? مش متل غير ناس بتخلف ولاد وبترميهن وراها ولا معروف مين بيكون ابوهم".

وظهرت إنجي خوري مؤخرًا في فيديو صادم، تروي اختطافها وضربها ومحاولة اغتصابها على يد شاب يدعى طريف حفار، وانهارت الفنانة وأخذت في الصراخ والبكاء، متهمة الفنانة اللبنانية قمر بالتحريض عليها بالتعاون مع طليقها الفنان آدم.

وأشارت خوري إلى أن «حفار» احتجزها وحاول اغتصابها واعتدى عليها بالضرب لأنها سبق وأن هاجمت قمر، وشددت خوري على أنها وأثناء احتجازها من قبل طريف حفار، كان يتواصل مع قمر عبر الهاتف، ويوجه لها تهديدات وألفاظًا خادشة، مؤكدة وهي في حالة انهيار أنها ستتقدم بشكوى للسلطات في سوريا، موجهة كلامها لـ"قمر" بأن تتركها وحالها وتتوقف عن أذيتها في بلدها سوريا.

وكانت خلافات كبيرة وقعت بين الفنانتين، جعلت الفنانة قمر تتهم "خوري" بالعمل في الدعارة ونشر صورة لها تظهرها عارية برفقة فتاة ورجل، كما قالت إنها مصابة بالإيدز، وهو ما دفع الأخيرة إلى الرد بنشر نتيجة تحليل يثبت عدم إصابتها بأي أمراض، لكنها لم تنكر حبها للفتيات الأجنبيات وقالت إن نوعها المفضل الأجنبية الشقراء.