لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

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وزارة الخارجية

الخارجية

سد النهضة

الرى

أعلنت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، مشاركة الوزير سامح شكري، في اجتماع بوزارة الخزانة الأمريكية بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وحضر الاجتماع الدكتور محمد عبد المعطي وزير الري والموارد المائية، ورئيس البنك الدولي.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاجتماع ناقش مستجدات المفاوضات الجارية حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وكشف أن الاجتماعات تضمنت لقاءات مطولة ومعمقة بين الجانبين المصري والأمريكي تم خلالها شرح الرؤية المصرية للقواعد والآليات التي يتعين أن تحكم ملء وتشغيل سد النهضة.

كما أعقب ذلك لقاء جمع وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والوفود المرافقة لهم تم خلاله التباحث حول الأسس والضوابط الفنية اللازمة للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة.

وتابع "حافظ" أنه من المقرر أن تستأنف المفاوضات الفنية، اليوم الثلاثاء، على المستوى الوزاري لمراجعة وبحث نتائج المشاورات الفنية.


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