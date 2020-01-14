  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر05:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

سد النهضة

لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

الملك سلمان

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

الفنانة العمانية الشهيرة بثينة

سر حذف فنانة عمانية شهيرة صورة السلطان قابوس من حسابها

انجي خوري

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد خطفها وهتك عرضها

الملك سلمان

العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

فاروق حسني

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

نيشان

إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

نجيب ساويرس

توقعات "ساويرس" لسوق الذهب والعقارات في 2020

تفاصيل مباحثات «السيسي» ورئيس الوزراء الإيطالي

الحياة السياسية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء إيطاليا
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

تفاصيل رسالة خادم الحرمين للرئيس السيسي

#

«السيسي» يُهنئ رئيس الوزراء البريطاني بفوزه بالانتخابات

#

تفاصيل لقاء وزير الخارجية بنظيره الإيطالي ومستجدات قضية«ريجيني»

#

تفاصيل دقائق جلس فيها "مجدي يعقوب"بجوار السيسي

السيسي

رئيس الوزراء الايطالي

تفاصيل مباحثات

ناقش الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي، عدة قضايا أهمها الأزمة الليبية وقضية مقتل الطالب الإيطالي ريجيني.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإيطاليي بقصر الاتحادية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي إن اللقاء تناول التباحث حول الأزمة الليبية، في ضوء قرب انعقاد مؤتمر برلين، حيث تم التوافق على تكثيف الجهود المشتركة لدعم مساعي التسوية السياسية للوصول إلى حل شامل للقضية، على نحو يستعيد الاستقرار في ليبيا، ويدعم قدراتها ومؤسساتها الوطنية، ويحافظ على وحدة أراضيها وسيادتها، ويصون مواردها.

كما أكد السيسي سعي مصر في قضية الطالب «ريجيني»، للتوصل إلى الحقيقة، مؤكدًا الدعم الكامل للتعاون الحالي المشترك والحثيث بين السلطات المختصة في كلٍ من مصر وإيطاليا للكشف عن ملابسات القضية.

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار
» البارودي تحرج أحمد سعد بتصريح صادم
» بعد اجتماع الملك سلمان.. السعودية تهاجم إيران لهذا السبب
» بسبب الفتاوى.. إعلامية شهيرة تنفعل على متابعيها: "بطلوا تتفرجوا"
» طريقة سهلة للإقلاع عن التدخين
» شاهد.. سلطان عمان يستقبل شيخ الأزهر للتعزية في "قابوس"
» "كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لموقعة الجونة
» فنانة شهيرة تعتذر للكويت بسبب صدام حسين

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • مغرب

    05:18 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة