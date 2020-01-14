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مدرب برشلونة: كنت مع الأبقار أمس واليوم أدرب فريق عالمي

الرياضة

مدرب برشلونة وأبيدال وبارتوميو
مدرب برشلونة وأبيدال وبارتوميو
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أحمد سالم

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فالفيردي

مدرب برشلونة

كيكى سيتين

قال المدرب الجديد لبرشلونه كيكى سيتين، إنه بالأمس كان في مزرعته مع الأبقار واليوم أصبح مدربًا لأكبر فريق في العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للنادي، لتقديمه رسميًا أمام الصحافة مدربًا للفريق خلفًا لإيرنستو فالفيردي، أنه لا يمكن أن يجعل اسم هذا النادي أفضل، لأنه وصل للقمة، مشيرًا إلى أن لديه علاقة جيدة مع فالفيردى وهو رائع وخصم مميز عندما واجهته، واقيم كثيرا عمله وشخصيته".

وأكد كيكى سيتين، أنه لم يحلم على الإطلاق بتولى تدريب البلوجرانا يوماً ما، موجهاً الشكر لجوسيب ماريا بارتوميو رئيس البارسا وإيريك أبيدال السكرتير الفنى للفريق الكتالونى.

وكان فريق برشلونة قد أعلن بشكل رسمى عن تعيين كيكى سيتين مدرب ريال بيتيس السابق، مدرباً لبرشلونة خلفاً لإرنستو فالفيردى، التى تمت إقالته بعد الخسارة ضد أتلتيكو مدريد 3 - 2 فى نصف نهائى كأس السوبر الإسبانى بـ"جدة".

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