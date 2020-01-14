تحذير من شيخ الأزهر بشأن الفقراء

طالب الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمنع تصوير تقديم المساعدات والصدقات من “بيت الزكاة والصدقات” التابع للأزهر الشريف.

وشدد الطيب في هذا السياق، على أنه لا يجوز تصوير الأطفال أو المرضى الذين يتم تقديم العلاج لهم وعدم جواز المتاجرة بالفقراء والمحتاجين والتشديد على حفظ وصون كرامتهم.

كما أصدر تعليمات بالحفاظ على كرامة مستحقي الزكاة، وذلك لحرصه الشديد على مستحقي الزكاة أثناء تلقيهم حقهم من الزكاة، مؤكدًا على عدم تصويرهم بأي وسيلة كانت.