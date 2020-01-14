البرلمان يهاجم وزيرة الصحة ومطالبات بسحب الثقة

تعرضت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، لوابل من الانتقادات اليوم الثلاثاء، بسبب الإهمال الذي يجوب المستشفيات الحكومية وضعف أدائها وتراجع الخدمات الصحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء نظر أو استجواب في تاريخ المجلس الحالي، والموجه لوزيرة الصحة بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

فيما طالب عدد كبير من النواب بضرورة سحب والثقة من الدكتورة هالة زايد، لاسيما بعد الاستجواب الذي تقدم به النائب محمد الحسيني، وأظهر حالة الإهمال الذي تعاني منه مستشفى بولاق الدكرور.

وأكد النواب، أن ما عرضه الحسيني، هو حال كل المستشفيات على مستوى الجمهورية، مطالبين بضرورة سحب الثقة من الوزارة، خاصة أن أغلب المشكلات لا تحتاج لموازنات، وإنما لتشديد الرقابة.

محمود بدر، عضو مجلس النواب، اتهم الوزيرة بإهدار مليار و54 مليون جنيه، في قطاع الصحة، بسبب غياب الرؤية.

وطالب النائب، بسحب الثقة من الحكومة، لأنها لم تقم بدورها على أكمل وجه، منتقدا الحصول على العديد من القروض الخارجية ولا يتم استغلالها بشكل أمثل.

واتفق معه النائب مجدي ملك، مطالبا بسحب الثقة من الوزيرة، بسبب حالة الإهمال الجسيم الذي تعاني منه كل المستشفيات على مستوى الجمهورية. وقال: وصلتني رسالة لأحد المواطنين توفى أحد أقاربه قال فيها: “حسبي الله ونعم الوكيل فيكم”.