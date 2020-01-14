بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

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تركيا

تحذير

استثمار

حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها، المتواجدين في تركيا ممن يريدون الاستثمار وشراء العقارات، من تعرضهم للنصب بسبب عدم إلمامهم بالقنون التركي.

ونشر حساب سفارة السعودية في تركيا، بين رسمي على موقع "تويتر" تحت عنوان "تنبيه"، قالت فيه :" على المواطنين الراغبين في الاستثمار في تركيا، الإلمام الكامل بالقوانين في البلاد، ومعرفة طرق البيع والشراء ومتابعة ما يستجد في هذا الشأن وعدم الانسياق لأي تسويق غير موثوق به قد يؤدي لتعرضهم للنصب والاحتيال ولتفادي الكثير من المشاكل وحفاظا لحقوقهم".

وأضاف البيان: "أن السفارة تنبه المواطنين ممن لديهم مشاكل مع أصحاب العقار بالتواصل أولا مع السفارة في أنقرة، أو القنصلية العامة في إسطنبول، لمعرفة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها".


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