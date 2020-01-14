» عامل بمحل كشري يسرق 34 ألف جنيه

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أجهزة الأمن

القليوبية

محل كشرى

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عامل بمحل كشري لقيامة بسرقة مبلغ مالي من خزينة المحل بقليوب.

وتلقى رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغا من "عماد الدين.ع" صاحب محل كشري بسرقة مبلغ مالي 34 ألف جنية من داخل خزينة المحل.

وأخطر مدير إدارة البحث الجنائي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصل ضباط مباحث المركز إلى أن مرتكب الواقعة "حسين.ع.ع" عامل بذات المحل.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة عن طريق المغافلة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات في مسكنه، وتم التحفظ عليها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 784 لسنة 2020 جنح مركز قليوب.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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