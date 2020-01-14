شاهد.. محمود العسيلي يظهر منفردًا في شهر العسل بـ"المالديف"

14 يناير 2020 - 05:56 م

في أول ظهور له عقب زواجه قبل أيام، نشر المطرب محمود العسيلي عدد من الصور له أثناء قضائه شهر العسل في جزر المالديف.

ولم يُظهر "العسيلي" زوجته في الصور بل ظهر منفردًا، في الصور التي نشرها عبر حسابه على "إنستجرام"، أثناء استمتاعه بالبحر وحمام السباحة، وعلق الصور بقوله ":وأنا مش واخد بالي".

وكان عسيلي قد سافر إلى جزء المالديف لقضاء شهر العسل بعد عقد قرانه والاحتفال بالزفاف من خبيرة المكياج أمنية عبد المنعم.

واحتفل المطرب بزواجه للمرة الثالثة، قبل أيام، وشارك عدد من نجوم الفن في حفل زفافه على خبيرة التجميل، بعد قصة حب بلغت عدة أشهر، منهم شريف رمزى، السيناريست تامر حبيب، ميس حمدان، المطرب تميم يونس، كما حرص على الحضور منذ الدقائق الأولى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلسي إدارة وتحرير اليوم السابع، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، وكان العروسان قد عقدا قرانهما الثلاثاء الماضى بالإسكندرية مسقط رأس زوجة العسيلى.

