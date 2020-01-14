» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم

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رينيه فايلر
رينيه فايلر
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كرة القدم

الاهلى

ادارة الاهلى

فايلر

أبدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، استياءه من إدارة النادي، ولجنة التخطيط بسبب التأخر في التعاقد مع مهاجم مميز لتدعيم صفوف الفريق.

مصدر مقرب من المدير الفني أوضح أنه مندهش من الميزانية التي وضعها النادي من أجل التعاقد مع مهاجم متميز، مؤكدًا انها قليلة للغاية، علاوة على التأخر في حسم الصفقة رغم انتصاف فترة الانتقالات الشتوية.

ويواصل الأهلى بحثه عن مهاجم جيد للتعاقد معه في يناير الجارى، اذ يتواجد أمير توفيق مدير التعاقدات في أوروبا للتفاوض مع عدد من المهاجمين الذين وافقت لجنة التخطيط بالنادي علي التعاقد مع أحدهم.


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