  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر06:46 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المتهم

قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة

السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

تحذير من شيخ الأزهر بشأن الفقراء

مهاتير محمد: أجهزة مخابرات وراء اختفاء الطائرة الماليزية

مهاتير محمد: هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

مسجد يمني

مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن

سد النهضة

لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

الملك سلمان

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

انقلاب داخل المخابرات السودانية والفوضى تعم الشوارع

انجي خوري

فنانة شهيرة تهدد بالانتحار بعد خطفها وهتك عرضها

مهاتير محمد: هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟

عرب وعالم

مهاتير محمد: أجهزة مخابرات وراء اختفاء الطائرة الماليزية
مهاتير محمد: أجهزة مخابرات وراء اختفاء الطائرة الماليزية
Advertisements

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

هل شاركت بريطانيا في اغتيال سليماني؟.. جونسون يرد

#

هؤلاء متورطون فى اغتيال "قاسم سليماني"

#

"ترامب" يفجر مفاجأة جديدة عن اغتيال قاسم سليماني

#

إيران: لدنيا 13 سيناريو للرد على اغتيال "سليماني"

قاسم سليماني

ماليزيا

مهاتير محمد

خاشقجي

اعتبر رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، أن عملية اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، لا تفرق عن عملية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وكتب مهاتير محمد في مدونته: "لقد قتل الجنرال العسكري الإيراني سليماني على يد أولئك الناس الذين كانوا يدينون اغتيال خاشقجي. هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟".

وجاءت هذه الملاحظة جزءا من كتاباته حول دور الولايات المتحدة في العالم المعاصر، والتي تم نشرها تحت عنوان "التذكير" على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وجرى اغتيال قائد "فيلق القدس"، وهو وحدة خاصة في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 من هذا الشهر.

وكان الصحفي السعودي المعروف، جمال خاشقجي، يقيم، منذ العام 2017، في الولايات المتحدة حيث عمل في صحيفة "واشنطن بوست"، وتم قتله في أكتوبر 2018 في مبنى قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول.

 ونفت سلطات المملكة في البداية اختفاء خاشقجي في المبنى بعد دخوله إلى هناك، لكنها اعترفت لاحقا، وقالت إن الصحفي قتل أثناء "شجار" وقع بينه وبين موظفين قنصليين. ولم تنجح الشرطة التركية في العثور على جثة الصحفي حتى الآن.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها
» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم
» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري
» عامل بمحل كشري يسرق 34 ألف جنيه
» مدرب برشلونة: كنت مع الأبقار أمس واليوم أدرب فريق عالمي
» احذر.. الشواء لا يضر بالرئة فقط بل يضر بهذا العضو أيضا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا
» لأول مرة.. الملكة إليزابيث توافق على قرار الأمير هاري وزوجته
» الدين العالمي يصل إلى 253 تريليون دولار

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عشاء

    06:48 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة