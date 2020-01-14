» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها

أعلنت الصفحة الرسمية للمجلس القومي للمرأة وفاة أمين تامر، نجل الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء إثر هبوط حاد في الدورة الدموية،.

وخلال تشييع جثمان الفقيد من مسجد السيدة نفيسة فقدت رئيسة المجلس وعيها ، وحملها المشيعون إلي إحدى السيارات حتى انتهاء صلاة الجنازة.

ويشار إلى أنه كان من المقرر إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للمجلس القومي للمرأة بوزارة الشباب والرياضة لتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس إلا أن المجلس أعلن تأجيل المؤتمر في التاسعة من مساء أمس بدون سبب مع عدم ذكر موعد آخر.