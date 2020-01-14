قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة

14 يناير 2020 - 06:25 م

فجر الشاب المتهم بقتل والدته، مفاجآت صادمة في اعترافاته، أمام النيابة العامة، مشيرًا إلى أنها كانت تقيم علاقات جنسية مع كل شباب المنطقة، وأنهم عايروه بذلك قائلين له: "اللى عنده معزة يربطها".

وأضاف المتهم ويدعى "محمود" :"دي كانت عايزة تتجوز واحد أصغر منها بـ20 سنة، قتلته وارتحت".

وتابع المتهم، أنه يقيم مع والدته منذ انفصالها عنه، منذ 3 سنوات، وفي الفترة الأخيرة كان يسمع أمه تتحدث مكالمات جنسية مع الشباب، وأنه كان دائم التشاجر معها، معلقا : "كسرت ليها 3 تليفونات علشان تبطل كلام مع الشباب".

وتابع: "لما زهقت منها مسكت الشومة وفضلت أضرب فيها لحد ما كسرت دماغها وماتت".

أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد.