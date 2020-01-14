نشوى مصطفى تدعو لهؤلاء من أمام الكعبة

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، صورة من أمام الكعبة المشرفة بالحرم المكي، لورقة مدون عليها أسماء عدد من نجوم الفن والسينما اللذين رحلوا عن عالمنا.

وكتبت مصطفى على الورقة التي نشترها عبر موقع "انستجرام": «ربنا يرحمكم.. هيثم أحمد ذكي – أحمد ذكي – محمود عبدالعزيز – نور الشريف – محسن حلمي – سناء يونس – سعاد نصر – عزت أبو عوف طلعت زكريا».

وعلقت الفنانة نشوى مصطفى على الصورة قائلةً: « الف رحمة ونور — عملت العمرة ودعيت للاحباب الف رحمة ونور».

يذكر أن آخر الراحلين ممن ذكرت الفنانة أسمائهم في الصورة، هو الفنان الشاب هيثم أحمد ذكي نجل الراحل أحمد ذكي، والذي توفي منذ شهرين إثر أزمة قلبية حادة في الدورة الدموية.