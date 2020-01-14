» كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها

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المحكمة

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فيديو إباحي

كويتي

قدم مواطن كويتي الجنسية، صورًا وفيديوهات إباحية لزوجته إلى المحكمة، للمطالبة بإسقاط حضانة أبنائهما عنها.

وادعى الزوج أن طليقته على غير خلق وأنها تقيم علاقة مع "أجنبي"، حسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وعرض المدعي على المحكمة صورا ومقاطع مصورة لها وهي عارية، مدعيا أنه تحصل عليها من حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي وأنها على علاقة مع أجنبي.

وأمام المحكمة أكد المحامي وكيل المتهمة، عدم صحة ما اتهمت به موكلته، مؤكدا أنها كانت قد أرسلت الصور والمقاطع لطليقها بناء على طلبه خلال سفرها بوقت سابق أثناء إقامة العلاقة الزوجية.

وقدم المحامي، ما يفيد ملكية المدعي خط الهاتف والحسابات الإلكترونية الخاصة بالهواتف وأنه من قام بتلفيق الاتهام لموكلته بهدف إسقاط حضانتها، الأمر الذي جعل المحكمة تقضي بعدم إسقاط الحضانة عنها.


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