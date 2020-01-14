» تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو

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أردوغان

موسكو

حفتر

علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على مغادرة خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو دون التوصل لاتفاق بشأن إطلاق النار مع حكومة السراج.

وقال أردوغان، إن حفتر فر هاربا من موسكو، لرفضه التوقيع، على اتفاقية وقف إطلاق النار مع السراج.

وأضاف الرئيس التركي خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة، أن تركيا إن لم تتدخل في ليبيا، سيسيطر حفتر على البلاد بأكملها.

وتابع، أن المتسائلين عن سبب تدخل تركيا في الشأن الليبي، ليسوا على علم بالسياسة والتاريخ، مشيرًا إلى أن تركيا لا يمكنها أن تقف مكتوفة الأيدي.

وغادر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، موسكو دون التوصل إلى اتفاق مع السراج، رئيس حكومة الوفاق.

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