أول صورة لشهيد تحطم مقاتلة الجيش F16

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، سقوط مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها.

ونشرت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل إسم «أكاديمية الشرطة»، صورة المقدم طيار هشام حسني.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلةً: « (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ? بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العظيم».

وأضافت: «ببالغ الأسى والحزن نبلغكم بخبر استشهاد المقدم طيار/هشام حسني نتيجة سقوط طائرته اليوم في التدريبات داعيين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان و يحتسبه الله من الشهداء».

وذكر في بيان رسمي مساء اليوم، أنه أثناء تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 14 يناير 2020، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

المتحدث العسكري، قال إن سقوط الطائرة أسفر عن استشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة.



