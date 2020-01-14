  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر08:17 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الديهي مع الداعشي

داعشي مصري يتحدث من سجون "الأسد"..هذه رسالته

أرشيفية

ننشر أول صور لشهيد سقوط الطائرة العسكرية

الطائرة

بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

أرشيفية

كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها

السفارة السعودية

بيان رسمي.. السعودية تحذر مواطنيها في تركيا

المتهم

قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة

مهاتير محمد: أجهزة مخابرات وراء اختفاء الطائرة الماليزية

مهاتير محمد: هل هناك فرق بين اغتيال سليماني وخاشقجي؟

الرفاعي

المتحدث العسكري يعلن سقوط مقاتلة واستشهاد قائدها

سد النهضة

لقاء مصري - أمريكي مهم بشأن سد النهضة

الملك سلمان

بعد عودته من عمان.. 4 أوامر ملكية عاجلة للملك سلمان

أول صورة لشهيد تحطم مقاتلة الجيش F16

آخر الأخبار

مقاتلة من طراز F16
مقاتلة من طراز F16
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

ننشر أول صور لشهيد سقوط الطائرة العسكرية

#

أول رد من أوكرانيا على تحطم طائرتها

#

بعد مقتله.. أول صورة لسارق منزل نانسي عجرم

#

أول رد من الجيش الليبى على اتفاقية تركيا والسراج

الجيش المصري

مناورة عسكرية

تحطم مقاتلة الجيش

أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، سقوط مقاتلة أثناء التدريبات واستشهاد قائدها.

ونشرت صفحة بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل إسم «أكاديمية الشرطة»، صورة المقدم طيار هشام حسني.

وعلقت الصفحة على الصورة قائلةً: « (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ? بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) صدق الله العظيم».

وأضافت: «ببالغ الأسى والحزن نبلغكم بخبر استشهاد المقدم طيار/هشام حسني نتيجة سقوط طائرته اليوم في التدريبات داعيين المولى عز وجل أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان و يحتسبه الله من الشهداء».

وذكر في بيان رسمي مساء اليوم، أنه أثناء تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم 14 يناير 2020، سقطت طائرة مقاتلة بإحدى مناطق التدريب.

المتحدث العسكري، قال إن سقوط الطائرة أسفر عن استشهاد قائدها وجارى تحديد سبب سقوط الطائرة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

مع مغتصبات الحروب (1)

فراج إسماعيل

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» داعشي مصري يتحدث من سجون "الأسد"..هذه رسالته
» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها
» مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن
» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم
» قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة
» كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها
» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة
» تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري
» عامل بمحل كشري يسرق 34 ألف جنيه

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة