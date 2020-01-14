مستشار "بن زايد" يتوعد "أردوغان"

14 يناير 2020 - 08:19 م

توعد الإماراتي عبد الخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بأن ليبيا ستلقن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان درسًا لن ينساه.

جاء هذا عبر حسابه على موقع "تويتر"، حيث كتب متوعدًا "أردوغان" الذي أرفق صورة تظهره منزعجًا مع تغريدته المنشورة.

وعلق "عبد الخالق" بقوله: " ليبيا ستلقنه درسا لن ينساه مدى الحياة".



يشار إلى أن "أردوغان" أرسل عددًا من قوات بلاده إلى ليبيا وفق اتفاقية وقعها مع حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، وسط رفض مصري وإمارتي واسع لهذه الخطوة.



