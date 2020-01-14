أرامكو بعد أكبر اكتتاب فى التاريخ.. ماذا يحدث فى 2020؟

أرامكو السعودية هي أكبر شركات العالم التي تقوم بإنتاج الكيميائيات والطاقة، وتمتلك الشركة شبكة عالمية خاصة بقطاع المعالجة والتكرير والتسويق والكثير من التقنيات في قطاع الإنتاج والتنقيب ،الشركة متواجدة بقوة في سوق الطاقة على مستوى العالم وكل من أمريكا وآسيا وأوروبا، وقد أعلنت الشركة العملاقة طرح أسهمها للتداول في أسواق المال، واصبحت ارامكو صاحبة أضخم اكتتاب فى التاريخ.

أرامكو بعد الإكتتاب الأضخم على مستوى الأسواق العالمية وبدء التداول

? وقد اعلنت مدير سجل الإكتتاب والمستشار المالي سامبا كابيتال عن انتهاء عملية الإكتتاب الأكبر على مستوى سوق المال الذي قامت به شركة النفط الرائدة في العالم أرامكو ،مما يترتب عليه قابلية أسهم الشركة للتداول في أسواق المال السعودية وقد وصل وصلت طلبات إكتتاب لنسبة تغطية تعدت 460 في المئة كما وصل مجموع الطلبات على الإكتتاب 446 مليار ريال سعودي.

? وقد أعلنت مدير سجل الإكتتاب عن تمديد فترة المزاد المحددة لافتتاح تداول أسهم الشركة في السوق السعودي لوقت إضافي يبلغ 30 دقيقة ،هذا ما كان له شأن في توفير فرصة لتقييم السعر بطريقة أفضل وأكثر فاعلية حيث تم إعطاء وقت إضافي لمساعدة المساهمين في سوق المال السعودي كي يمكنهم من اتخاذ أوامر البيع والشراء وهذا ما انعكس على سعر افتتاح الأسهم للتداول.

? عملية الإكتتاب الأكبر والأضخم عالميا قد جرت تبعا لمعايير عالية المستوى وباحترافية تم الجامد تسخير كل الإمكانات المتاحة حتى يتم إنجاز مراحل عملية الاكتتاب في زمن قياسي هذا إذا تم مقارنته مع التجارب الأخرى في أسواق المال العالمية.

? بلغ عدد طلبات الإكتتاب 5 مليون مكتتب فقط أفراد ،وقد تم إيداع الأسهم التي تلقي طلبات الإكتتاب لجميع المكتتبين في زمن لم يتجاوز 18 ساعة من إعلان سعر الطرح النهائي للأسهم وحجم الطرح.

? معظم المكتتبين على أسهم شركة أرامكو من السعوديين بنسبة 96.6 % وقد بلغت نسبة المقيمين والخليجيين الذين كتبوا على أسهم الشركة 3.4 % جميعهم من الأفراد.

? وقد بلغ به حجم الاكتتاب من جهاز المؤسسات بمبلغ 397 مليار ريال أي ما يعادل نسبة 620 % من الأسهم المعروضة المخصصة لهذه الشريحة والتي تبلغ 2 مليار سهم بقيمة 64 مليار ريال

أرامكو سعر السهم يرتفع 10 بالمئة مع بدء التداول الأسواق في السوق المحلية لأول مرة

? بدأت شركة أرامكو السعودية بطرح أسهمها التداول في السوق المحلي للمرة الأولى وقد وصل حجم ما قامت شركة النفط العملاقة من تعاملات لما يزيد عن 25.6 مليار دولار وهو أضخم رقم سجلته البورصة السعودية.

? طرحت شركة أرامكو المملوكة للدولة 1.5 % من أسهمها للبيع بسعر 6.5 جنيه استرليني أي أن سعر السهم 32 ريال سعودي.

? وهذا بزيادة نسبة 10 في المئة عن سعر الطرح السابق الذي بلغ 32 ريال وقد تحدد هذا السعر في مزاد جرى قبيل افتتاح سوق التداول.

أرامكو تتربع على عرش قائمة الشركات ذات أعلى قيمة في العالم

? وقد ارتفعت قيمة شركة أرامكو السعودية 1.88 تريليون دولار

? مما دعا السعوديين إلى الإحتفال بتربع شركة النفط السعودية على رأس قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم وذلك بعد تخطيها شركة أبل الأمريكية.

تأثير السياسة على شركة أرامكو

? نظرا لأن دخل الشركة العالي بدأ في السيطرة على المجتمع السعودي والإقتصاد كله فقد تطلع الحكام السعوديين إلى أهمية إيجاد مصادر إقتصاد مختلفة ومتنوعة لإمداد المملكة.

وقد تعهد خطة مقترحة لشركة أرامكو للإكتتاب العام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك في محاولة منه لتنويع مصادر المملكة المالية.