تحركات بـ"التضامن" لإنقاذ أطفال الشوارع

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وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
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أحمد سالم

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التضامن

اطفال الشوارع

قرارات حاسمة

أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين رياض القباج، عن رغبتها في اتخاذ بعض القرارات للاهتمام بأطفال الشوارع وتطوير مؤسسات الرعاية.

وتضمنت خطة وزيرة التضامن الاجتماعي أمام لجنة التضامن الاجتماعي في تطوير مؤسسات الرعاية وإحكام آليات الرقابة عليها واستحداث الرقابة الإلكترونية على 510 مؤسسة رعاية اجتماعية ومؤسسة دفاع اجتماعي ومؤسسة أحداث بالشراكة مع وزارة الداخلية ووزارة الاتصالات والقيادات المجتمعية وتطوير برامج تنمية الأطفال ودمجهم أسريا واجتماعيا.

وكذلك القضاء علي ظاهرة الأطفال بلا مأوى وتطوير برامج التأهيل والتدريب للأطفال الذين تم التعامل معهم من خلال برامج الوزارة والجمعيات الأهلية.

كما تضمنت الخطة تطوير نظم الرعاية الأسرية وتنمية 1000 حضانة في المناطق الأكثر فقرا والمحرومة من خدمات رعاية الطفولة المبكرة.

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