الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدًا الأربعاء محذرةً المواطنين من ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

ونصحت الهيئة المواطنين، بعدم التخلي عن الملابس الثقيلة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد، أن تصل درجات الحرارة غداً الأربعاء إلى ذروتها وتصل إلى 24 درجة مئوية على القاهرة.

وتعاود درجات الحرارة الانخفاض من يوم الخميس المُوافق 16 يناير، وستعود إلى معدلاتها الطبيعية وتصل إلى 19 درجة مئوية على القاهرة يوم الخميس بفارق 5 درجات.