  • الثلاثاء 14 يناير 2020
  • بتوقيت مصر09:48 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
حملة امنية تغلق كافيه سعد الصغير

بالصور..إغلاق كافيه سعد الصغير ومصادرة محتوياته

الطقس

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأربعاء

أرشيفية

ستيني وبنت الـ19 عامًا.. اللقاء الحميمي بـ20 جنيهًا

المملكة العربية السعودية

والسعودية السبب.. أشهر "يوتيوبر" يعلن إسلامه

هوفمان

مراد هوفمان.. كسب محمدًا ولم يخسر المسيح

مصطفى قاسم

الداخلية تفجر مفاجأة بشأن الأمريكي الذي توفى في السجن

أردوغان

مستشار "بن زايد" يتوعد "أردوغان"

الديهي مع الداعشي

داعشي مصري يتحدث من سجون "الأكراد"..هذه رسالته

الطائرة

بالفيديو.. لحظة استهداف الطائرة الأوكرانية بصاروخ

أرشيفية

كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها

تفاصيل صادمة

ستيني وبنت الـ19 عامًا.. اللقاء الحميمي بـ20 جنيهًا

قضايا وحوادث

أرشيفية
أرشيفية
Advertisements

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

شاب خطط لقتل واغتصاب وأكل فتاة يواجه السجن 20 عامًا

#

سيدة تحتفظ بجثة زوجها في الثلاجة لمدة 11 عامًا

#

الذهب يتراجع والدولار يرتفع في ختام تعاملات اليوم

#

انخفاض في أسعار الذهب لتصل إلى هذا السعر

قتل

الجيزة

ستيني

لقاء حميمي

فجرت فتاة الجيزة البالغة من العمر 19 عامًا، مفاجآت صادمة، عن علاقتها برجل على المعاش يبلغ 62 عامًا، التي تحولت إلى لقاءات حميمية لكنها لم تمارس فيها الجنس الكامل للحفاظ على عذريتها، والتي انتهت بابتزاز اضطرت معه الفتاة لقتله.

الضحية ويدعى "نبيل" انفصل عن زوجته، واستقر به الحال في شقة بعقار ملك عائلته بالجيزة، حتى بلغ سن التقاعد لدى الشركة التي كان يعمل فيها سائقًا، لكنه وجد ضاله بفتاة الجيران الجميلة الفقيرة، حيث استغل حاجتها وأقنعها أنها مثل ابنته فكانت تذهب لبيته لمساعدته حتى وصل به الحال إلى إقامة علاقة غير مكتملة معها مقابل من 20 إلى 30 جنيه في المرة، تقول الفتاة.

وبعد ان تقدم شاب لخطبة الفتاة، أرادت قطع العلاقة معه، إلا أنه رفض وابتزها بصور وفيديوهات وثقها لها في أوضاع مخلة معه دون علمها، فما كان منها إلا أن استلت سكينًا وخبأته أسفل ملابسها وحاولت الحصول على هذه الفيديوهات من هاتفه إلا أنه رفض وهدد بفضحها ونشر صورها معه.

لم تتحمل الفتاة "إ" وقررت إسدال الستار على الواقعة بشكل دموي، انتهى الأمر بجثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، ووقوعها في يد الأمن بعد أيام من البحث والتحري، لتعرتف بجريمتها وينتهي الحال بها خلف القضبان حتى تقول المحكمة كلمتها.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» "الديهي": سجون داعش بسوريا صوب لإنتاج الإرهابيين
» أسعار الذهب تتراجع لليوم الثاني على التوالي
» رئيسة القومي للمرأة تفقد وعيها خلال تشييع جثمان نجلها
» مجزرة في إطلاق نار داخل مسجد باليمن
» خاص.. "فايلر" مستاء من إدارة الأهلى بسبب تأخر التعاقد مع مهاجم
» قاتل أمه: أقامت علاقة جنسية مع كل شباب المنطقة
» كويتي يعرض فيديوهات إباحية لزوجته لإسقاط الحضانة عنها
» انتفاضة بالسوشيال ضد قناة الجزيرة.. والأردن: نرفضها
» المحكمة تبرئ «ريهام سعيد» من قضية السمنة للمرة الثالثة
» تعليق صادم من «أردوغان» بعد مغادرة «حفتر» لموسكو
» العاهل السعودي يصدر أمرًا ملكيًا بقتل مواطن مصري

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • فجر

    05:32 ص

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    14:59

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة