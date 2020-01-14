ستيني وبنت الـ19 عامًا.. اللقاء الحميمي بـ20 جنيهًا

14 يناير 2020 - 09:27 م

فجرت فتاة الجيزة البالغة من العمر 19 عامًا، مفاجآت صادمة، عن علاقتها برجل على المعاش يبلغ 62 عامًا، التي تحولت إلى لقاءات حميمية لكنها لم تمارس فيها الجنس الكامل للحفاظ على عذريتها، والتي انتهت بابتزاز اضطرت معه الفتاة لقتله.

الضحية ويدعى "نبيل" انفصل عن زوجته، واستقر به الحال في شقة بعقار ملك عائلته بالجيزة، حتى بلغ سن التقاعد لدى الشركة التي كان يعمل فيها سائقًا، لكنه وجد ضاله بفتاة الجيران الجميلة الفقيرة، حيث استغل حاجتها وأقنعها أنها مثل ابنته فكانت تذهب لبيته لمساعدته حتى وصل به الحال إلى إقامة علاقة غير مكتملة معها مقابل من 20 إلى 30 جنيه في المرة، تقول الفتاة.

وبعد ان تقدم شاب لخطبة الفتاة، أرادت قطع العلاقة معه، إلا أنه رفض وابتزها بصور وفيديوهات وثقها لها في أوضاع مخلة معه دون علمها، فما كان منها إلا أن استلت سكينًا وخبأته أسفل ملابسها وحاولت الحصول على هذه الفيديوهات من هاتفه إلا أنه رفض وهدد بفضحها ونشر صورها معه.

لم تتحمل الفتاة "إ" وقررت إسدال الستار على الواقعة بشكل دموي، انتهى الأمر بجثة ممزقة غارقة في بركة من الدماء، ووقوعها في يد الأمن بعد أيام من البحث والتحري، لتعرتف بجريمتها وينتهي الحال بها خلف القضبان حتى تقول المحكمة كلمتها.