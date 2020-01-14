«الفيفا» يختار هدف مروان محسن من أفضل الأهداف

أحمد سالم
تواجد هدف مروان محسن مهاجم الأهلي في شباك بلاتينوم الزيمبابوي ضمن قائمة أفضل أهداف الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
نشر الحساب الرسمي لـ "الكاف" فيديو يضم أفضل 3 أهداف في الجولة الرابعة جاء خلالها هدف التعادل للأهلي خارج قواعده.
وجاء الهدف الأول للكونغولي جاكسون موليكا الذي سجل الهدف الثاني لصالح مازيمبي في شباك بريميرو دي أوجوستو الأنجولي.
كما تواجد هدف الأنجولي داني وهدفه من ركلة حرة مباشرة لصالح بترو أتليتكو الأنجولي في شباك الوداد المغربي.
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