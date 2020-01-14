غوتيريش يطالب إيران بالتنفيذ الكامل للاتفاق النووي

14 يناير 2020 - 10:20 م

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، إيران بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الموقع بين طهران ومجموعة "5+1".



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وعرض دوغريك خلال المؤتمر، موقف الأمين العام من إعلان قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في وقت سابق الثلاثاء، تفعيلهم آلية فض النزاع المدرجة ضمن الاتفاق النووي مع إيران، على خلفية "فشل" طهران في احترام التزاماتها بموجب الاتفاق.

وقال دوغريك للصحفيين "نحن على دراية بما أعلن اليوم، والسيد غوتيريش لم يتغير موقفه من الاتفاق، ويطالب طهران بالتنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب هذا الاتفاق".

وأردف: "الاتفاق يحدد المسؤوليات على الأطراف الموقعة، والأمين العام يطالب المعنيين كافة بالعمل على تنفيذه بشكل كامل".

وآلية فض النزاع، تعني أنه إذا اعتقد أحد أطراف الاتفاق النووي، أن الطرف الآخر لا ينفذ التزاماته، فله أن يلجأ إلى عدد من الخطوات لتسوية المشكلة، وحال تعذر ذلك فإن الأمر قد يصل إلى إعادة الملف لمجلس الأمن الدولي، وإمكانية إعادة فرض عقوبات.

وفي مايو/ أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015، بين إيران ومجموعة "5+1"، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران بالتخلي، لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي، وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.