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إسبانيا.. انفجار هائل بمنطقة صناعية في كتالونيا

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المصريون ووكالات

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وقع انفجار هائل، الثلاثاء، في منطقة صناعية للمواد الكيميائية، شمال شرقي إسبانيا.
وذكرت هيئة خدمات الطوارئ بمنطقة كتالونيا في تغريدة على تويتر أن الانفجار وقع في مدينة تاراغونا الساحلية بجنوب كتالونيا.
ووصفت الهيئة الانفجار بأنه "حادث" مشيرة إلى أنه لا توجد معلومات عن وفيات أو إصابات.
ونصحت الهيئة السكان في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 800 ألف نسمة وبلدات مجاورة بإغلاق نوافذهم والامتناع عن الخروج كتدابير وقائية.
وأوضحت أن الانفجار أدى إلى نشوب حريق، ودفعت السلطات بـ 10 فرق إطفاء إلى المنطقة.
وقال بعض السكان المحليين لإذاعة تاراغونا المحلية إن دوي الانفجار سمع من على بعد أميال.
وتقع تاراغونا على بعد 115 كم جنوب غربي برشلونة، العاصمة الإقليمية لمنطقة كاتالونيا في إسبانيا.
وتضم المدينة مركزًا كيميائيًا مساحته 2965 فدانًا، يوصف بأنه الأكبر من نوعه جنوبي أوروبا.
ولم يتضح على الفور سبب الانفجار. -

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