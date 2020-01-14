أستاذ قانون يكشف الموقف القانوني للسجين الأمريكي المتوفي

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الموقف القانوني للسجين المتوفى مصطفى قاسم.



وقال "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «المتوفى كان يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أصوله المصرية، وإقليمية قانون العقوبات حددت محاكمته في مصر».

وقال "فوزي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «المتوفى كان يحمل الجنسية الأمريكية، إضافة إلى أصوله المصرية، وإقليمية قانون العقوبات حددت محاكمته في مصر».

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط حول اعتقال السجين المتوفى كلام خاطئ»، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي أو جنائي بمصر.

وتابع أستاذ القانون الدستوري: «ما صرح به مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأوسط حول اعتقال السجين المتوفى كلام خاطئ»، مؤكدا أنه لا يوجد أي معتقل سياسي أو جنائي بمصر.