خبير عسكري يكشف أهم رسائل "قادر 2020" للداخل والخارج

14 يناير 2020 - 11:40 م

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن مناورة «قادر 2020» تتم بكل أفرع القوات المسلحة وتعمل في جميع الاتجاهات الإستراتيجية الأربعة، مشيرًا إلى أن المناورة تدل على مدى جاهزية القوات المسلحة والمرونة لتلبية العمليات القتالية في كل الاتجاهات.



وأضاف «سالم»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة «صدى البلد» مساء الثلاثاء أن القوات المسلحة تنفذ المناورة كأنها في حرب حقيقية، لافتًا إلى أن أحد مبادئ التدريب هو التدريب على كل ما هو ضروري للحرب، معلًقا: «هما دول أبناء مصر».



وأوضح أن مناورة «قادر 2020» تؤكد مدى جاهزية أبطال القوات المسلحة لتنفيذ المهام في أي وقت، متابعا: «القوات المسلحة ترسل رسائل ردع لكل من تسول له نفسه تهديد ذرة من تراب مصر أو تهديد مصالح مصر الإستراتيجية والاقتصادية».

