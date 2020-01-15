إثيوبيا في ورطة كبيرة بسبب مفاوضات سد النهضة

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المصريون ـ متابعات

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أكد المهندس ضياء القوصي، مستشار وزارة الري الأسبق، أن إثيوبيا في ورطة حقيقية لأن المفاوضات الأخيرة حول أزمة سد النهضة أعطت المفاوض المصري فرصة هائلة لوضع النقاط فوق الحروف، من خلال عرض مصر الكثير من الحلول التي شاركت فيها خبرات كثيرة من العالم.
وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن إثيوبيا تتحدث بشكل خاطئ بأن سد النهضة مسألة سيادية، وهذا غير حقيقي، لأن النيل نهر دولي والسيادة على هذا النهر أمر يخص مصر والسودان وإثيوبيا معًا.
وأشار "القوصي" إلى أن إثيوبيا تفكر في إعداد 3 سدود أخرى على النيل الأزرق، خلاف سد النهضة، وهذا يعني أن كل طمي نهر النيل سيقف أمام سد النهضة، وهذا يعني أن عمر سد النهضة قصير لأنه سيمتلئ بالطمي خلال فترة قصير.

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