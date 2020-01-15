تعليق مثير لـ"صابرين" بعد خلع الحجاب.. هذا ما قالته

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صابرين
صابرين
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المصريون ـ متابعات

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تقدّمت الفنانة صابرين، بالشكر إلى كل من دعمها في أزمتها عقب قرارها خلع الحجاب وتعرضها إلى الهجوم الشديد، خاصة من رواد السوشيال ميديا. 
وقالت صابرين - خلال استضافتها ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على فضائية «دي إم سي» وتقدمه الإعلامية «إسعاد يونس»، لكل من يهاجمها: « أنتو عرفتوني من التمثيل مش من الحجاب.. مش من حق حد يقولي علاقتك بربك ايه»، منوهة إلى أن قرار ارتداء الحجاب كله لها، وخلعه هو أيضا لها. 
وأكدت صابرين أن الفنانة الكبيرة نعيمة عاكف إحدى قريبات والدتها، ولكنها توفيت قبل أن تراها؛ مشيرة إلى أن والديها كانا يلعبان أكروبات في السيرك.
وأضافت صابرين، أنها نشأت في عائلة فنية لأن كل أفراد عائلتها كانت تعمل في السيرك ويسافرون إلى بلاد العالم ويعرضون فقرات.

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