وزير التموين يزف بشرى سارة للمواطنين

15 يناير 2020 - 12:50 ص

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه يعمل دائمًا على توفير مخزون استراتيجي كافٍ للسلع الغذائية لضمان ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها؛ منوهًا أنه في الوقت الماضي كانت هناك أزمة في الفول ولكن مخزوننا الاستراتيجي منع ارتفاع سعره.



وأضاف الوزير - خلال برنامج «مساء دي إم سي»، الذي يقدّمه الإعلامي رامي رضوان - أن عدم التخزين الكافي يؤثر بالسلب على المواطنين، مشيرًا إلى أن انخفاض سعر الدولار العالمي له تأثير إيجابي على السلع الغذائية.



وأكد أن تعافي الجنيه المصري أمام الدولار بسبب التنمية الاقتصادية؛ مضيفا: «السنة 2020 سوف تكون أفضل من السنوات الماضية».



وأشار الوزير، إلى أن فكرة الصوامع وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي للأقماح، يساعد على تخزين 3.1 مليون طن من القمح مما يضمن توزيع الأقماح على المطاحن، ثم المخابز إلى أن يصل الرغيف إلى المواطن.

