ارتباك والد قتيل فيلا نانسي عجرم بعد سؤاله عن هذا الأمر

15 يناير 2020 - 06:37 ص

تعرض والد قتيل فيلا نانسي عجرم لموقف محرج بعد تلقيه سؤالا مفاجئا من الإعلامي اللبناني طوني خليفة بشأن نجله محمد حسن الموسى.



وسأل "خليفة" والد قتيل فيلا نانسي عجرم عن صورة "إيلي أبو نجم" التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صورة ابنه.



وجاء السؤال كالتالي: كيف لم تتعرف على صورة ابنك؟ .. ليرد والد القتيل قائلا إنه لم يرى الصورة بوضوح ولم يحب أن يظلم أحدا وقتها.



وأكد والد القتيل أنه ينتمي لعشائر من سوريا تفرض تقاليد معينة مثل عدم دفن الجثة إلا بعد معرفة الحقيقة كاملة.

