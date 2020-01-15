كاميرا تكشف تفاصيل مثيرة قبل استهداف الطائرة الأوكرانية

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الحرس الثوري

كاميرا

الطائرة الاوكرانية

كشفت  كاميرا أمنية أنه تم تصويب صاروخين نحو الطائرة الأوكرانية التي سقطت في طهران بفرق 30 ثانية بينهما.

وبحسب صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية فإن الصاروخ لم يسقط الطائرة على الفور ، وإنما نشبت فيها النيران وعادت نحو مطار طهران .

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت أن السلطات الإيرانية اعتقلت الشخص الذي صور الضربة الصاروخية الإيرانية على الطائرة.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن مسؤوليته عن الضربة الصاروخية بعدما أنكر في البداية.

وقد أسفر حادث الطائرة عن مصرع أكثر من 170 شخصا، حيث تم استهداف الطائرة، ليلة إطلاق صواريخ نحو قاعدة عين الأسد العسكرية الأمريكية في بغداد  .


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