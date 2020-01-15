السيسي يفتتح أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط

15 يناير 2020 - 09:48 ص

يشهد الرئيس عبدا لفتاح السيسي، افتتاح أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط وبقطاع البحر الأحمر، تحت اسم قاعدة "برنيس الجنوبية" والتى تعد الأولى من نوعها على الأراضي المصرية.

ويحضر حفل الافتتاح عدد من رؤساء الدول ووزراء الدفاع العرب والأجانب، وعدد من الشخصيات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

ويبدأ الافتتاح بمناورة ضخمة جدًا وهي الأكبر في تاريخ الجيش المصري، وأطلق عليها (قادر 2020)، وتشارك فيها حاملة المروحيات ميسترال والسفن القتالية والغواصات وقوات الإنزال البرمائي ومختلف أنواع المقاتلات متعددة المهام والمروحيات الهجومية بالقوات الجوية.