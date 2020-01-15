بسبب قيود المصارف.. تكسير الأبواب وواجهات البنوك في لبنان

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المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان
المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان
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متابعات- أمينة عبد العال

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لبنان

بيروت

قوات الأمن

لليوم الثاني علي التوالي في " أسبوع الغضب"، قطع المحتجون في لبنان طرق في صيدا والبقاع والشمال، ولا تزال طرق وتقاطعات رئيسية مقفلة ، فيما تشهد طرق في العاصمة بيروت وعلي الأوتوستراد الساحلي شمالا وجنوبا سيولة مرورية حتى الآن، إلا أن هناك دعوات من قبل المحتجين لإغلاقها خلال ساعات النهار.

 واستمرت الاشتباكات بين المتظاهرين و أفراد من مكافحة الشغب من قوات الأمن حتى الساعات الأولي من صباح اليوم.

وقام المتظاهرون بتكسير الأبواب وواجهات عدد من البنوك و آلات الصراف الآلي وكاميرات المراقبة في الحمرا، اعتراضا علي القيود التي تفرضها المصارف علي المودعين.

يذكر أن مواجهات نشبت بين قوات الأمن والمتظاهرين أمس الثلاثاء أمام المصرف المركزي اللبناني بالتزامن مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ ثلاثة أشهر.


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