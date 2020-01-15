  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:20 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

هجوم مسلح على سجن البشير.. والقوات السودانية تتصدي

سد النهضة

إثيوبيا في ورطة.. مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

الأهلى والزمالك

اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

ارشيف

تعرف علي قاعدة "برنيس" وأهميتها

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

بسبب قيود المصارف.. تكسير الأبواب وواجهات البنوك في لبنان

السيسي

السيسي يفتتح أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط

صالح المغامسي

المغامسي: الشعوب العربية لا يصلح لها إلا النظام الملكي

لبني عسل

"سقوط مفاجيء" لـ لبنى عسل "على الهواء

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

غياب النواب ينقذ هالة زايد من مأزق الخروج من الوزارة

الطائرة الأوكرانية

كاميرا تكشف تفاصيل مثيرة قبل استهداف الطائرة الأوكرانية

اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

الرياضة

الأهلى والزمالك
الأهلى والزمالك
Advertisements

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

اجتماع مهم لـ "تخطيط الأهلى" مع فايلر

#

مؤتمر صحفي لـ«بريزنتشين» لإعلان تفاصيل سوبر الأهلي والزمالك

#

"الجبلاية" تستقر على موعد السوبر بالإمارات

#

اجتماع مهم لـ "الأهلى" برئاسة الخطيب

الجبلاية

سفر

سوبر

اهلى وزمالك

تعقد اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، اجتماع فى الواحدة ظهر اليوم بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل مباراة السوبر المصرى بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، المقرر إقامته يوم 20 فبراير المقبل بإستاد محمد بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن يدير المباراة طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مجدي عبد الغني: عارف السر دا عن محمد صلاح لأني قريب منه
» سر انسحاب أمير كرارة من قناة DMC على الهواء فجأة
» نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن 10 فنانين توفوا .. فمن هم؟
» قصة الرجل الذي تسببت ليلى فوزي في إصابته بالشلل و وفاته
» بعد حديثها عن الإفلام الإباحية.. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب
» بالفيديو.. مرض خطير منتشر بين السجناء في قطر
» ستيني وبنت الـ19 عامًا.. اللقاء الحميمي بـ20 جنيهًا
» "الوطنية للصحافة" توجه رسالة هامة بشأن وفاة نجل مايا مرسي
» إسبانيا.. انفجار هائل بمنطقة صناعية في كتالونيا
» الجيش العراقي: نتائج مهمة في التحقيق بمقتل سليماني والمهندس
» أستراليا تعدم 5 آلاف من الإبل "جوًا" وسط انتقادات دولية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة