  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:19 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
البشير

هجوم مسلح على سجن البشير.. والقوات السودانية تتصدي

سد النهضة

إثيوبيا في ورطة.. مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

الأهلى والزمالك

اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

ارشيف

تعرف علي قاعدة "برنيس" وأهميتها

المتظاهرون يقطعون طرق رئيسية في لبنان

بسبب قيود المصارف.. تكسير الأبواب وواجهات البنوك في لبنان

السيسي

السيسي يفتتح أكبر قاعدة جوية بحرية بالشرق الأوسط

صالح المغامسي

المغامسي: الشعوب العربية لا يصلح لها إلا النظام الملكي

لبني عسل

"سقوط مفاجيء" لـ لبنى عسل "على الهواء

الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة

غياب النواب ينقذ هالة زايد من مأزق الخروج من الوزارة

الطائرة الأوكرانية

كاميرا تكشف تفاصيل مثيرة قبل استهداف الطائرة الأوكرانية

بالصور..

تعرف علي قاعدة "برنيس" وأهميتها

قبلي وبحري

ارشيف
ارشيف
Advertisements

حسن حمدان

أخبار متعلقة
#

تعرف على سبب زيادة آلام المعدة فى الشتاء

#

تعرف على شروط التضامن لاختيار الأم المثالية حتى 16 يناير

#

تعرف على الطائر الذى حذر منه الرسول ..والسبب في حرائق أستراليا

#

تعرف علي سر اختفاء تغريدات ترامب من " تويتر"

إفتتاح

جوية

الجبلاية

سفر

سوبر

تقع قاعدة برنيس على البحر الأحمر جنوب شرق مصر، وهي مجاورة لمطار برنيس الحربي.

قبل افتتاح قاعدة برنيس كانت القاعدة البحرية الرئيسية للقوات البحرية المصرية على البحر الأحمر هي قاعدة سفاجا، وهي المقر الرئيسي لقيادة الأسطول الجنوبي المصري، ولا توجد قواعد أخرى إلا قاعدة السويس في الشمال ولذلك كان من الضروري وجود قاعدة أخرى في الجنوب لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، ولضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة إنطلاق أكثر قرباً لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي .

وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعه قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الإستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية .

وسيتم اليوم الأربعاء  مناورة وعرض أسطوري سيدخل الفرحة علي كل المصريين بقواتهم المسلحة.




تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» مجدي عبد الغني: عارف السر دا عن محمد صلاح لأني قريب منه
» سر انسحاب أمير كرارة من قناة DMC على الهواء فجأة
» نشوى مصطفى تؤدي العمرة عن 10 فنانين توفوا .. فمن هم؟
» قصة الرجل الذي تسببت ليلى فوزي في إصابته بالشلل و وفاته
» بعد حديثها عن الإفلام الإباحية.. فنانة شهيرة تظهر بالحجاب
» بالفيديو.. مرض خطير منتشر بين السجناء في قطر
» ستيني وبنت الـ19 عامًا.. اللقاء الحميمي بـ20 جنيهًا
» "الوطنية للصحافة" توجه رسالة هامة بشأن وفاة نجل مايا مرسي
» إسبانيا.. انفجار هائل بمنطقة صناعية في كتالونيا
» الجيش العراقي: نتائج مهمة في التحقيق بمقتل سليماني والمهندس
» أستراليا تعدم 5 آلاف من الإبل "جوًا" وسط انتقادات دولية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • ظهر

    12:09 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة