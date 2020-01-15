تعرف علي قاعدة "برنيس" وأهميتها

15 يناير 2020 - 10:04 ص

تقع قاعدة برنيس على البحر الأحمر جنوب شرق مصر، وهي مجاورة لمطار برنيس الحربي.

قبل افتتاح قاعدة برنيس كانت القاعدة البحرية الرئيسية للقوات البحرية المصرية على البحر الأحمر هي قاعدة سفاجا، وهي المقر الرئيسي لقيادة الأسطول الجنوبي المصري، ولا توجد قواعد أخرى إلا قاعدة السويس في الشمال ولذلك كان من الضروري وجود قاعدة أخرى في الجنوب لتخفيف الضغط عن قاعدة سفاجا، ولضمان قدرة إضافية لتأمين وحماية السواحل المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة إنطلاق أكثر قرباً لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي .

وتعتبر تلك القاعدة ضمن مجموعه قواعد جديدة نفذتها القيادة العامة للقوات المسلحة بتوجيه رئاسي لتأمين الحدود الإستراتيجية لمصر وتأمين الأهداف الحيوية .

وسيتم اليوم الأربعاء مناورة وعرض أسطوري سيدخل الفرحة علي كل المصريين بقواتهم المسلحة.