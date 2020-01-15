إثيوبيا في ورطة.. مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

15 يناير 2020 - 10:08 ص

كشف المهندس ضياء القوصي، مستشار وزارة الري الأسبق، تفاصيل جديدة بشأن المفاوضات مع إثيوبيا حول تشغيل وملء سد النهضة، قائلا: "أثيوبيا الآن في ورطة حقيقية " .



وأضاف "القوصي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، بأن المفاوضات الأخيرة حول أزمة سد النهضة أعطت المفاوض المصري فرصة هائلة لوضع النقاط فوق الحروف، من خلال عرض مصر الكثير من الحلول لملء السد، وتعنت إثيوبيا أمام العالم".

وأوضح أن أثيوبيا تفكر في إعداد 3 سدود أخرى على النيل الأزرق، خلاف سد النهضة، وهذا يعني أن كل طمي نهر النيل سيقف أمام سد النهضة، وهذا يعني أن عمر سد النهضة قصير لأنه سيمتلئ بالطمي خلال فترة قصير.

