  • الأربعاء 15 يناير 2020
  • بتوقيت مصر12:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

التليفزيون الإيراني يعلن مغادرة السفير البريطاني للبلاد

نانسي عجرم

طوني خليفة يثير غضب والد قتيل نانسي عجرم:"هتقسموا فلوسها"

البابا تواضروس يمسك بعصا الرعاية

«عصا الأسقف».. «الزي الكنسي».. حكايات وأسرار

السيسي

بث مباشر.. السيسي يفتتح قاعدة برنيس العسكرية

البشير

هجوم مسلح على سجن البشير.. والقوات السودانية تتصدي

سليمان وهدان وكيل مجلس النواب

وهدان: مع التعنت الأثيوبي.. قاعدة برنيس قوة جديدة تضاف لقوة المصريين

بوش الابن

فيديو نادر.. وصلة رقص لـ"بوتين" و"بوش"

هتلر وستالين في استقبال قاسم سليماني

بعد استقبال الإمام الحسين.. هتلر وستالين في استقبال قاسم سليماني

سد النهضة

إثيوبيا في ورطة.. مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة

الأهلى والزمالك

اجتماع هام لـ «الجبلاية» لكشف تفاصيل مباراة السوبر

شاهد.. تهريب فهود إلى السعودية

عرب وعالم

فهد بين مرضى مستشفى هندي!
فهد بين مرضى مستشفى هندي!
Advertisements

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

شاهد.. إطلاق نار في السعودية والشرطة تتحرك

#

مصر تحذر المسافرين إلى السعودية من مرض خطير

#

أنغام تتعرض لموقف محرج في السعودية.. شاهد رد فعلها

#

شاهد..هالة فاخر تظهر بدون حجاب في السعودية

السعودية

اليمن

تهريب

الفيديو

نمور

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن السلطات الأمنية في السعودية كشفت حيلة استخدمها مهربون لتهريب فهود إلى المملكة، بطريقة غير شرعية.
وحسب صحيفة المدينة السعودية، تمكنت الجهات الأمنية شرق منطقة جازان، من ضبط عدد من المهربين المجهولين، حاولوا تهريب عدد من نمور الشيتا عبر مناطق وعرة قادمين بها من اليمن سيرا على الأقدام.
وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية قامت بتفتيش المهربين وعثرت بحوزتهم على الفهود التي كانت مخبأة داخل أكياس حملوها على ظهورهم.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفهود أثناء تحركها داخل أحد مراكز الضبط الأمني بعد إخراجها من الأكياس.


وحرر محضر بالواقعة، ووضعت الحيوانات في محميات خاصة.



تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

بيرغن.. أنا وكتابه وفيلمه عن بن لادن

فراج إسماعيل

نصر من قلب الهزيمة

د. هشام الحمامي

العقل العربي بين شحرور وقطب

ياسر أنور

من كُنَّاشة عبد السلام هارون

د. عبد الآخر حماد

الغطاس في أغسطس والقيامة في نوفمبر

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» الكويت.. نفذ عملية ذبح.. وسلّم نفسه للأمن
» بسبب السيلفي.. وفاة نجمة إنستجرام في حادث مروع
» محمود العسيلي يشعل مواقع التواصل من شهر العسل
» وزير النقل: هذه تفاصيل الخطة الاستثمارية 2020
» شقيق فنانة شهيرة ينشر خلافاته مع والدتها على الهواء
» قطار الأهلى يستدرج طنطا بإستاد القاهرة
» صابرين تكشف:" هاتف كان يحدثني أثناء تصوير أم كلثوم "
» "أبو هشيمة" ترند "تويتر" بصور وفيديوهات خاصة
» شاهد.. تهريب فهود إلى السعودية
» ريم البارودي مطلوبة على جوجل لهذا السبب
» بمشاركة 39 عارضة أزياء.. الغردقة تستضيف منافسات "توب موديلز"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في أفريقيا 2019

  • عصر

    03:00 م

  • فجر

    05:32

  • شروق

    06:59

  • ظهر

    12:09

  • عصر

    15:00

  • مغرب

    17:19

  • عشاء

    18:49

من الى
القمح
مقابر
أعشاب
مؤسسة الجروب
فتاة المنصورة