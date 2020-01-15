» شاهد.. تهريب فهود إلى السعودية

15 يناير 2020 - 10:35 ص

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن السلطات الأمنية في السعودية كشفت حيلة استخدمها مهربون لتهريب فهود إلى المملكة، بطريقة غير شرعية.







وحسب صحيفة المدينة السعودية، تمكنت الجهات الأمنية شرق منطقة جازان، من ضبط عدد من المهربين المجهولين، حاولوا تهريب عدد من نمور الشيتا عبر مناطق وعرة قادمين بها من اليمن سيرا على الأقدام.





وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية قامت بتفتيش المهربين وعثرت بحوزتهم على الفهود التي كانت مخبأة داخل أكياس حملوها على ظهورهم.





وأظهر مقطع فيديو متداول، الفهود أثناء تحركها داخل أحد مراكز الضبط الأمني بعد إخراجها من الأكياس.







وحرر محضر بالواقعة، ووضعت الحيوانات في محميات خاصة.







