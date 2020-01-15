» "أبو هشيمة" ترند "تويتر" بصور وفيديوهات خاصة

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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة
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متابعات- أمينة عبد العال

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تويتر

أبو هشيمة

ترند

#أبو هشيمة

احتل رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة ترند تويتر، اليوم، بعد القبض علي المتهمين بابتزازه بعد سرقة هاتف شقيقته المحمول في عام 2014، وقيامهم بتزوير مقاطع فيديو وصور له مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وكان المتهمون مروة إبراهيم محمد بدوي  ومحمد عبد العاطي عثمان ياسين شعبان صيرة  حاولواسرقة هاتف "أبو هشيمة" عام 2014، تنفيذا لمخططهم وقاموا بسرقة هاتف الشقيقة الصغرى له بعد أن فشلوا في سرقة هاتفه، ثم قاموا بتزوير صور عائلية ومقاطع فيديو له .

من جانبه قام أبو هشيمة باتخاذ الإجراءات القانونية و إبلاغ السلطات، وقامت الأجهزة الأمنية بإيقاع التشكيل العصابي، بعد محاولات ابتزازه المستمرة وإيهام الجناة بمجاراتهم لرصد تحركاتهم التي أسفرت في النهاية عن القبض عليهم في ثلاث محافظات مختلفة حيث تم القبض علي مروة حي الهرم، وياسين في محافظة المنيا و عبد العاطي في الاسكندرية، وتحرر ذلك بمحضر رقم 15051 لسنة 2019 جنح الطالبية، حسبما نشر موقع" صباح مصر".






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