» محمود العسيلي يشعل مواقع التواصل من شهر العسل

علا خطاب
شارك الفنان محمود العسيلي، متابعيه، عبر حسابه على "انستجرام"، مجموعة صور جديدة له، أثناء قضائه شهر العسل في المالديف .
وظهر العسيلي في الصور وهو يستمتع بإجازته داخل حمام السباحة، معلقًا:"وأنا مش واخد بالي".
واحتفل الفنان محمود العسيلي، بزفافه على خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، بأحد فنادق الإسكندرية، وذلك مساء الجمعة الماضية .
وشهد حفل الزفاف حضور عدد من أصدقاء العروسين، بالإضافة إلى عدد من نجوم الفن والمجتمع، من بينهم السيناريست تامر حبيب، وبشرى.
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