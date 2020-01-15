» بسبب السيلفي.. وفاة نجمة إنستجرام في حادث مروع

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علا خطاب

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سيلفي

مادلين دافيس

نجمة انستجرام

في حادث مروع، لقت نجمة "إنستجرام " شهيرة، تدعي مادلين دافيس،حتفها  عندما كانت تحاول التقاط صورة سيلفي على خلفية شروق الشمس على صخرة في أستراليا .
ووقعت الحادثة،الإثنين الماضي، عندما كانت "مادلين" برفقة أصدقائها،حيث اقترحت عليهم التقاط صورة لهم على صخرة ، فقامت باجتياز سياج يفصل الصخرة عن السياح فجلست على حافة الهاوية وسقطت من ارتفاع 30 مترا .

وأثار وفاة نجمة انستجرام، بسبب صورة سيلفي، حالة من الجدل والغضب، حيث أشفق البعض عليها، بينما هاجمها وسخر منها آخرون، وهو الأمر الذي دفع والدتها تغلق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي .


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