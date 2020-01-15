طوني خليفة يثير غضب والد قتيل نانسي عجرم:"هتقسموا فلوسها"

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نانسي عجرم
نانسي عجرم
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علا خطاب

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إعلامي لبناني يثير الجدل بشأن حادثة نانسي عجرم: "ماذا لو قتلت"

طوني خليفة

نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

والد قتيل نانسي عجرم

مازالت قضية حادثة سرقة منزل نانسي عجرم،وقتل زوجها الدكتور فادي الهاشم،السارق، تثير الجدل في الرأي العام،حيث استضاف الإعلامي اللبناني، طوني خليفة، كلا من والد وزوجة وخال، الشاب السوري القتيل، محمد حسن الموسى .

و ظهر طوني خليفة طوال الحلقة متحيز للفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، وهو ما سبب الضيق لأسرة القتيل، ولكن من أغرب الأسئلة التي وجهها "طوني" لوالد القتيل، هو" من أين ستأتون بأتعاب المحامين الذين يترافعون عنكم؟".

ليجيب والد القتيل: "انت أكرم من الله استاذ طوني!"، كما سأل ايضًا، حول ما ورد ورد في العقود، من مناصفة أهل القتيل مع المحامين، الأموال التي ستحصلونها من نانسي عجرم؟، وهو أثار ضيق الأب الذي اجاب قائًلا: "ما بسمحلك عطيني إثبات على هالكلام" .

وأكد والد الشاب السوري على أن لديه ثقة بالقضاء اللبناني، ولا يريد سوى أن يحصل على الحقيقة، فإن كان ابنه مذنباً فقد نال جزاءه، وإن كان بريئاً فهناك حق يجب الحصول عليه.

في المقابل، بدت زوجة القتيل، سيدة طيبة للغاية، لكن أسئلة  طوني خليفة دارت معظمها حول عدم علمها بتفاصيل ما يقوم به زوجها من أعمال، وعدم معرفتها بأصدقائه، مبدياً استغرابه بشأن هذا الأمر.

وكان آخر تطورات القضية، تصريح هيئة الطب الشرعي السوري، أنها ستطلب من القضاء السوري، الموافقة على الكشف الطبي على الجثة، عند وصولها إلى سورية، بعد أن اتهمت تقرير الطب الشرعي في لبنان ب"الضعيف"، وفق قولهم.


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