بالفيديو.. طائرة تفرغ وقودها فوق مدرسة ابتدائية

15 يناير 2020 - 12:35 م

تسببت طائرة أمريكية من طراز بوينج"200-777" في إصابة أكثر من 60 شخصا بينهم 17 طفلا بإصابات خطيرة بالاختناق والتهابات جلدية، حيث قامت بتفريغ وقودها فوق منطقة سكنية ومجموعة من المدارس بلوس أنجلوس.

ويظهر مقطع الفيديو الطائرة وهي تقوم بتفريغ الوقود اللازم لهبوطها اضطراريا بسلام إلا أن قائد الطائرة أخطأ عندما قام بعملية التفريغ فوق منطقة مأهولة بالسكان.

جدير بالذكر أن الحادث وقع أمس الثلاثاء و كانت الطائرة تقل 288 راكبا وهبطت بسلام إلا أن المسئولين انتقدوا القائد مع حالة من الاستياء من جانب أهل المصابين.