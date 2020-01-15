» لمكافحة الفقر.. عرض "الفيل الأبيض" للبيع

15 يناير 2020 - 12:45 م

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والمعروف باسم" أملو"عن عرضه للطائرة الرئاسية التي تعرف بـ" الفيل الأبيض" للبيع باعتبارها جزر من برنامجه التقشفي.

ويواجه" أملو" مشكلة في بيع الطائرة وهي من طراز" دريم لاينز"، إذ لا أحد يريد شراء" الفيل الأبيض" وسيتم إعادتها إلي المكسيك بعد عام من عرضها للبيع في الولايات المتحدة حيث تراكمت تكاليف صيانتها لتصل إلي 1.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الرئيس المكسيكي السابق إنريكي بينيا نييتو اشتري هذه الطائرة وطلب إعادة تصميمها بحيث تكون قادرة علي نقل 80 شخصا فقط مع إضافة جناح رئاسي كامل مزود بغرفة نوم وحمام خاص.